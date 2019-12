AUTUMN'S CHILD: Debütalbum erscheint am 31. Januar

Zwar hat Mikael Erlandsson 2018 sein Unternehmen LAST AUTUMN'S CHILD vorübergehend auf Eis gelegt, doch wie anzunehmen war, benötigt der schwedische Workaholic keine besonders langen Schaffenspausen.

Im Gegenteil. Es scheint ihn schon bald darauf wieder nach elegantem Melodic Rock/AOR gelüstet zu haben, weshalb er zusammen mit H.E.A.T.-Keyboarder Jona Tee, dem ehemaligen ECLIPSE- und aktuellen MUSTASCH-Drummer Robban Bäck AUTUMN'S CHILD gegründet hat. Mit Claes Andreasson, der schon in den Anfangszeiten von LAST AUTUMN'S CHILD mit Erlandsson gearbeitet hat und MOON SAFARI-Gitarrist Pontus Åkesson, hat Mikael zwei weitere Haudegen rekrutieren und zur Mitarbeit an einem Album gewinnen können.

Der Name des Unternehmens erinnert wohl nicht zu Unrecht an das vorherige und lässt sich auch musikalisch durchaus als logische Fortsetzung bezeichenen. Einen ersten Höreindruck erlaubt das eben veröffentlichte, erste Audio-Video, mehr von AUTUMN'S CHILD gibt es ab dem 31. Januar 2020 zu hören, dann da erscheint das selbstbetitelte Debütalbum über AOR Heaven.