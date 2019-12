EASY ACTION: Neuauflage des 1986er Albums

Durch den unerwarteten Tod von Bassist Micael Grimm im Jahr 2011 schien das durch die Reunion fünf Jahre zuvor entfachte Feuer innerhalb der schwedischen Glam/Melodic Rocker EASY ACTION für immer erloschen. Doch als im letzten Jahr das Angebot für einen Auftritt beim "Sweden Rock"-Festival ins Haus flatterte, entschlossen sich Gitarrist Kee Marcello und Sänger Tommy Nilsson ein geeignetes Line-Up dafür zusammenzustellen um sich diese Chance nicht entgehen zu lassen.

Gesagt, getan, wobei sich mit Chris Lind, Björn "Nalle" Påhlsson, Björn "Grizzly" Höglund und Jörgen Ingeström im Endeffekt jene Formation zusammenfand, die als die "Melodic Rock Version" von EASY ACTION in die Annalen der Rock-Geschichte einging. Da besagter Auftritt offenbar überaus erfolgreich war, wird man diesen wohl demnächst auch als Live-DVD veröffentlichen.

Zuvor, genauer gesagt am 31. Januar 2020, gibt es jedoch das 1986er Album "That Makes One" als Neuauflage. Remastered von Chris Lind, kommt das Teil streng limitiert in einer 1000 Stück-Auflage in die Läden und enthält mit 'Eye For An Eye' und 'There Is A River' zwei Bonus-Tracks.