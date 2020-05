AVATAR kündigt neues Album an, neues Video veröffentlicht!

Die Modern Metaller AVATAR kündigen das neue Album "Hunter Gatherer" für den 07.08.2020 via eOne an.

Schaut euch hier das neue Video zum Track 'Silence in The Age Of Apes' an:

https://www.youtube.com/watch?v=qBlb8TTO0c8

Die Tracklist von "Hunter Gatherer" liest sich wie folgt:

01. Silence In The Age Of Apes

02. Colossus

03. A Secret Door

04. God Of Sick Dreams

05. Scream Until You Wake

06. Child

07. Justice

08. Gun

09. When All But Force Has Failed

10. Wormhole