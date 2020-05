PROTEST THE HERO zeigt weiteren Song vom neuen Album!

Die kanadischen Progger PROTEST THE HERO veröffentlichen wie berichtet am 19.06.2020 das neue Album "Palimpsest". Jetzt kann man sich zum neuen Track 'From The Sky' einen Eindruck machen:

https://www.youtube.com/watch?v=8mqNfLDwtm8

Hier ist die Tracklist zum Album:

01. The Migrant Mother

02. The Canary

03. From The Sky

04. All Hands

05. The Fireside

06. Soliloquy

07. Reverie

08. Little Snakes

09. Gardenias

10. Rivet

Quelle: Band Redakteur: Jakob Ehmke Tags: protest the hero from the sky palimpsest neues album 2020