AXEL RUDI PELL - Herbsttour auf nächstes Jahr verschoben, neue Termine bekanntgegeben.

Die geplante Herbsttour von AXEL RUDI PELL muss leider cornoa-bedingt auf nächstes Jahr verschoben werden.



Hier sind die Termine der zweiteiligen SIGN OF THE TIMES TOUR 2021 bei denen beim ersten Teil FIGHTER V mit dabei ist und beim zweiten Teil MAD MAX



AXEL RUDI PELL

SIGN OF THE TIMES TOUR 2021

Part 1

+ FIGHTER V

12.04.2021 // Köln, Essigfabrik

13.04.2021 // Saarbrücken, Garage

15.04.2021 // CH-Bern, Bierhübeli

19.04.2021 // München, Backstage

20.04.2021 // Langen (Frankfurt), Neue Stadthalle Langen

21.04.2021 // Hamburg, Große Freiheit 36

27.04.2021 // Berlin, Huxleys

28.04.2021 // Hannover, Capitol

29.04.2021 // Karlsruhe, Substage

30.04.2021 // Leipzig, Hellraiser

02.05.2021 // Bochum, Zeche

Part 2

+ MAD MAX

115.09.2021 // Bochum, Zeche

16.09.2021 // Bremen, Aladin

17.09.2021 // Erfurt, Central

18.09.2021 // CH-Pratteln, Z7

21.09.2021 // Nürnberg, Hirsch

24.09.2021 // Dresden, Tante Ju

28.09.2021 // AT-Wien, Szene

29.09.2021 // Stuttgart, LKA

01.10.2021 // Memmingen, Kaminwerk

02.10.2021 // Aschaffenburg, Colos-Saal

03.10.2021 // Bochum, Zeche



Die Tickets für die verschobenen Termin behalten ihre Gültigkeit



