EPICA: Videos aus dem Studio

Die Niederländer sind gerade mit den Aufnahmen zu Album Nummer 8 beschäftigt und befindet sich dazu im Sandlane Recording Facilities mit Produzent Joost van den Broek (POWERWOLF, AYREON). Aber kleine Wasserstandsberichte gibt es immer mal wieder, so wie hier im Videoblog Teil 1: Youtube.

Und hier ist Teil 2: Youtube.

Arien kommentiert: "In dieser Folge geben wir euch einen Einblick in die Schlagzeug Aufnahmen für unser neues Album und einen kleinen Vorgeschmack, auf das, was noch kommt. Ich hatte während der Aufnahmen viel Spaß, war gut für die Schlagzeug Parts vorbereitet und habe sehr viel Energie und Überzeugung in die Musik gelegt. Ich denke, es ist eine solide Grundlage für den Rest der Musik geworden und habe das starke Gefühl, dass das neue Album so richtig rocken wird!"

Das Album wird im Herbst erscheinen und die Band dann auf eine ausgedehnte Tour mit APOCALYPTICA und WHEEL gehen:

21.10.2020 CH Zürich – Komplex

22.10.2020 CH Lausanne – Komplex

23.10.2020 IT Milan – Fabrique

25.10.2020 HU Budapest – Barba Negra

26.10.2020 CZ Brno – Hala vodova

27.10.2020 D München – Tonhalle

29.10.2020 S Stockholm – Berns

30.10.2020 N Oslo – Sentrum

31.10.2020 DK Copenhagen – Amager bio

02.11.2020 D Hannover – Capitol

03.11.2020 D Hamburg – Docks

04.11.2020 D Berlin – Columbiahalle

06.11.2020 PL Warsaw – Progresja

08.11.2020 D Leipzig – Haus Auensee

09.11.2020 AT Vienna – Gasometer

26.11.2020 P Lisbon – Coliseum

28.11.2020 E Murcia – Gamma

29.11.2020 E Madrid – La Riviera

30.11.2020 E Barcelona – Razzmatazz

03.12.2020 F Paris – Zenith

04.12.2020 BE Brussels – AB

05.12.2020 UK London – Roundhouse

07.12.2020 UK Bristol – O2 Academy

08.12.2020 UK Glasgow – O2 Academy

09.12.2020 UK Manchester – Academy

11.12.2020 NL Amsterdam – AFAS Live

12.12.2020 LUX Luxembourg – Den atelier

15.12.2020 D Köln – Carlswerk Victoria

16.12.2020 D Wiesbaden – Schlachthof

17.12.2020 D Ludwigsburg – MHP Arena