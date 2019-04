AXEL RUDI PELL präsentiert ersten Song vom kommenden Live Album

AXEL RUDI PELL hat mit 'Only The Strong Will Survive (live)' eine neue Digital-Single und das dazugehörige Video veröffentlicht. Der Song stammt vom kommenden Jubiläums Live Album "XXX Anniversary Live".



Axel Rudi Pell sagt dazu: “'Only The Strong Will Survive' ist während unserer “Knights Call Tour” im letzten Jahr in Langen aufgenommen worden, der ruhige Gitarren Anfangspart kommt von unserer Show in Memmingen. Das Original ist vom „Kings & Queens“ Album und den Track haben wir übrigens erstmals im letzten Jahr live gespielt gespielt. Wir hatten viel Spaß dabei!"



Das Video könnt ihr euch hier ansehen:





"XXX Anniversary Live" erscheint über Steamhammer/SPV weltweit am 07. Juni 2019 als Limitiertes Boxset, 2CD Digipak, 3LP Gatefold , Download und Stream: https://axelrudipell.lnk.to/XXXAnniversary



AXEL RUDI PELL "30th Anniversary" - Tour 2019

05.06. Ulm - Ulmer Zelt

08.06. Kiel - Pumpe

09.06. Jena - F-Haus

11.06. Mannheim - 7er Club (Open Air Stage)

12.06. Gunzendorf - GUNZlive

13.06. Osnabrück - Hyde Park

14.06. Bochum - Zeche (ausverkauft)

15.06. CH-Pratteln - Z7