RAMMSTEIN: Zweite Single 'Radio' vom neuen Album veröffentlicht!

RAMMSTEIN hat am 25.04.2017 die zweite Single vom neuen Album veröffentlicht. 'Radio' wurde gestern in Berlin, Hamburg und Köln als Video an eine Hauswand gebeamt. Nun wurde auch dazu das Video veröffentlicht.



Die zweite Single des am 17. Mai erscheinenden Albums ist eine Liebeserklärung an das Medium Radio. Das Video unter der Regie Jörn Heitmann ist ab jetzt online.



Das siebte Album der Band ist unbetitelt und enthält wie alle RAMMSTEIN-Alben 11 Songs, die in den "Studios La Fabrique" in der Abgeschiedenheit der französischen Provence nahe Avignon aufgenommen wurden. An den Reglern saß dabei, neben der Band selbst, erstmals der in Berlin ansässige Produzent Olsen Involtini.

