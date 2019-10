Der IRON MAIDEN-Frontmann Bruce Dickinson wird am 06.03.2020 im Cinemaxx in Hamburg in einer One-Man-Show zu erleben sein.



Nach der Veröffentlichung seiner Autobiografie "What Does This Button Do?" promotete Bruce das Buch durch einige Lesungen und Fragerunden in Theatern im Vereinigten Königreich. Das Ganze hat sich seitdem zu einer voll ausgearbeiteten One-Man-Show weiterentwickelt, die eher an das Programm eines Stand-Up-Comedians erinnert. Sie dauert weit über zwei Stunden.



In der ersten Hälfte der Show betrachtet Bruce sein kunterbuntes Achterbahnleben auf humorvolle, häufig satirische Art. Er liefert Geschichten in seinem einzigartigen anarchistischen Stil und erzählt, mit Fotos unterlegt, nicht nur Anekdoten aus dem Buch, sondern auch einige, die für die Schlussredaktion als zu riskant betrachtet wurden.



Die zweite Hälfte des Abends wird komplett einer Fragerunde gewidmet, während der die skurrilen, direkten und häufig extrem unkonventionellen Fragen der Fans mit vollkommen improvisierten – und ausnahmslos schlagfertigen – Reaktionen von Bruce beantwortet werden. All dies sorgt für einen hoch vergnüglichen und unterhaltsamen Abend.



Ab dem 30. Oktober 2019 sind bei CTS Eventim Tickets im Presale erhältlicht. Der allgemeine Vorverkauf beginnt am 01.11.2019.

Quelle: Wizard Promotion Redakteur: Swen Reuter Tags: an evening with bruce dickinson what does this button do cinemaxx hamburg iron mainden bruce dickinson