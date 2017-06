Ausverkauft und das zu Recht: Rock Im Wald 2017

Neben den großen mehrtägigen Festivitäten, die sich jährlich in den Metropolen wie Berlin (Desertfest), Tilburg (Roadburn) oder Leipzig (DOL) wiederholen, haben sich als Treffpunkte für die Szenen des Psychrocks, Stonerrocks, Doom und Hard Rocks auch mehrere kleine Sommerfestivals etabliert. Neben dem Stoned From The Underground, das nun langsam nahe der thüringischen Hauptstadt Erfurt auf die Zwanzig zusteuert, dem seit 1968 einberufenen Burg Herzberg-Festival mit dem deutlichen Ziel, die Hippiekommunen dieser Welt zusammenzubringen und dem hochkarätig besetzten Freak Valley nahe dem nordrhein-westfälischen Nephten hat sich in Nordfranken ein kleinfeines Festival namens Rock im Wald als Juwel für eben diese Musiksparten kristallisiert.

Zur Zeit dieser Zeilen Anfang Juni 2017 ist das Festival dementsprechend auch schon ausverkauft und nur einzelne Tagestickets für den Freitag dieser Verzerrer-Gitarre-Sause sind noch zu haben.

Das hat aber auch seine Gründe: Erstens. Das Line Up: Die soeben mit einem neuen Album gestarteten Isländer SOLSTAFIR, die Berliner Retrogranaten KADAVAR, die schwedischen Allover-Stoner TRUCKFIGHTERS, der niederländische Dunkelrock-Geheimtipp DOOL oder das ebenfalls schwedische Rockimperium HORISONT sind Besuchsgründe genug. Experimente gefällig? - ZEAL & ARDOR. Daneben wird Raum und Zeit freigeträufelt für Bands, die dem Untergrund anhängig sind wie die Knaller-Griechen 1000 MOODS, die norwegischen Wilden von BLOODLIGHTS, filligrane Holländer DEWOLFF und DEATH ALLEY oder für das obligatorische Schwedenpaket mit SCUMBAG MILLIONAIRE, SKRAECKOEDLAN und DEADHEADS. Komplettiert wird das Ganze mit interessanten Neuentwürfen wie BRUTUS aus Belgien und den deutschen Bands CAPTAIN DUFF, DEVILTRAIN und FOLK'S WORST NIGHTMARE.

Zweitens: Das Umfeld. Mitten im Wald gelegen, freundschaftlich und familiär organisiert, findet das zweitägige Rockfest für entspannte Anhänger inmitten einer unaufgeregten und bezahlbaren Atmosphäre statt. Und weil sich das alles so schön liest und vor allem auch anhört, werden wir von powermetal.de in diesem Jahr in Neuensee zugegen sein und davon berichten. Wir sind gespannt, was uns erwartet!