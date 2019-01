BACKYARD BABIES mit neuem Album und Video!

Die BACKYARD BABIES veröffentlichen am 01.03.2019 das neue Album "Sliver & Gold" (ja, nicht "Silver") via Century Media.

Schaut euch hier das neue Video zum Song 'Good Morning Midnight' an:

https://www.youtube.com/watch?v=h39Cot39k9s

Die Tracklist von "Sliver & Gold" liest sich wie folgt:

01. Good Morning Midnight

02. Simple Being Sold

03. Shovin' Rocks

04. Ragged Flag

05. Yes To All No

06. Bad Seeds

07. 44 Undead

08. Sliver And Gold

09. A Day Late In My Dollar Shorts

10. Laugh Now Cry Late