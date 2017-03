BANG YOUR HEAD: Weitere Bands

Und wieder präsentieren Horst Franz und seine Mitstreiter vom BANG YOUR HEAD Festival drei weitere Bands für die 2017er-Auflage vom 12. bis 15. Juli auf dem Messegelände in Balingen. Dieses Mal haben folgende Bands ein Boarding-Ticket erhalten: die Thrasher von SEPULTURA, der schwedische Hard-Rock-Stern ECLIPSE und die deutschen Metaller von THE UNITY um die beiden GAMMA-RAY-Recken Henjo Richter und Michael Ehré.

Zur Übersicht noch einmal alle bisher bestätigten Bands:

ALMANAC

AXXIS

BULLET

CRYSTAL VIPER

DEAD LORD

DEMON

DENNER / SHERMANN

DIAMOND HEAD

ECLIPSE

ENTOMBED A.D.

EVIL INVADERS

GLORYHAMMER

HAMMERFALL

KATAKLYSM

KILLCODE

KROKUS

LEE AARON

MANEGARM

ORDEN OGAN

PARADOX

RAVEN

RIOT V

SAXON

SEPULTURA

SLAUGHTER

STEVE GRIMMETT'S GRIM REAPER

THE MICHAEL SCHENKER FEST

THE UNITY

TOXIK

TRIBULATION

VAIN

VENOM

VICIOUS RUMORS

VINCE NEIL (plays Mötley Crüe)

Warm-Up-Show:

ANGEL DUST

BLOODBOUND

DEATH ANGEL

SANCTUARY

STORMWARRIOR