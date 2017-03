Neues Album von PROCOL HARUM

50 Jahre nach ihrem selbstbetitelten Debütalbum erscheint "Novum", das neue Studioalbum von PROCOL HARUM. Am 7. April kommt die Vorabsingle 'Sunday Morning' auf den Markt und am 21. April der Langspieler. Hier sind schon mal Cover und Tracklist:



1 I Told on you

2 Last Chance Motel

3 Image of the Beast

4 Soldier

5 Don’t Get Caught

6 Neighbour

7 Sunday Morning

8 Businessman

9 Can’t Say That

10 The Only One

11 Somewhen

Quelle: http://www.promo-team.de Redakteur: Stefan Kayser Tags: procol harum novum sunday morning