BANG YOUR HEAD!!!: EKTOMORF bestätigt!

Neue Woche, neue Festival-Bestätigung! Mit der heute bekanntgegebenen Verpflichtung von EKTOMORF kommt abermals eine bereits mehrfach Balingen-erprobte Formation zum Zug.

Nach 2014 auf der Open-Air-Bühne und 2018 in der "Volksbank Messehalle" gastiert das ungarische Hardcore/Thrash/Groove-Geschwader erneut auf der Alb. Auf einen musikalischen Abriss darf man sich also ebenso einstellen wie auf entsprechend beanspruchte Kniegelenke.

Das Festival-Line-up für das "Bang Your Head!!!"-Festival, das vom 11.-13.07.2019 am Messegelände in Balingen über die Bühne gehen wird, liest sich (in alphabetischer Reihenfolge) bisher folgendermaßen:

BEAST IN BLACK

CIRITH UNGOL

DARK TRANQUILLITY

EKTOMORF

FLOTSAM AND JETSAM

KROKUS

THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA

OMNIUM GATHERUM

PICTURE

ROSS THE BOSS

SCREAMER

SKID ROW

STORMWARRIOR

VENOM INC.

VISIONS OF ATLANTIS

Die nächsten Band-Bestätigungen sollen in Kürze folgen!

Quelle: Bang Your Head!!! Festival Redakteur: Walter Scheurer Tags: ektomorf bang your head balingen