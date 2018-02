BARREN EARTH veröffentlicht am 30.03.2018 über Century Media den Nachfolger von "On Lonely Towers" (2015), welches auf den Namen "A Complex Of Cages" hört. Schaut HIER das Lyric Video zu 'Withdrawal', wem das zu zart ist, hört lieber den Song 'Further Down'.

Quelle: Band Redakteur: Jakob Ehmke Tags: barren earth a complex of cages withdrawal further down