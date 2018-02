Bike And Music Weekend 2018: Erst biken, dann headbangen

Am ersten Augustwochenende 2018 findet im Eventzentrum Geiselwind das Bike And Music Weekend statt. Und weil es Klischees gibt, weil sie stimmen, treten für all die Zweiradindividualisten für unsere Zielgruppe relevante Bands auf. Diese werden in Kürze bekannt gegeben.

Quelle: www.bike-and-music-weekend.de Redakteur: Mathias Freiesleben Tags: bike and music weekend august 2018 geiselwind bikes bike motorrad