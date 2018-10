BATTLE BEAST mit ARION auf großer Europatour 2019!

Nachdem die Finnen BATTLE BEAST mit ihrem aktuellen Werk "Bringer Of Pain"" im Gepäck rund 200 Shows gespielt haben, befindet sich die Band nun wieder im Studio, um ihr fünftes, noch unbetiteltes Album aufzunehmen, welches 2019 erscheinen wird.



Mit der neuen Scheibe im Gepäck geht es dann auf ausgedehnte Europatour. Als Support auf dieser rund sechswöchigen Tour werden die aus Helsinki, Finnland stammenden Modern Power Metaller ARION mit an Bord sein. Sie werden in diesem Rahmen u.a. Songs ihres brandneuen Zweitwerks "Life Is Not Beautiful", welches am 19. Oktober 2018 erschienen ist, präsentieren.



BATTLE BEAST + ARION

»European Tour 2019«



02.04.2019 // Bielefeld - Forum

03.04.2019 // Leipzig - Hellraiser

04.04.2019 // PL-Warsschau - Proxima

05.04.2019 // PL-Krakau - Klub Kwadrat

07.04.2019 // PL-Poznan - u Bazyla

08.04.2019 // Berlin - Lido

10.04.2019 // Bochum - Zeche

11.04.2019 // Saarbrücken - Garage

12.04.2019 // Nürnberg - Hirsch

13.04.2019 // Mannheim - Delta Metal Meeting

14.04.2019 // A-Wien - Szene

16.04.2019 // CH-Pratteln - Z7

17.04.2019 // I-Mailand - Legend Club

18.04.2019 // F Lyon - Ninkasi Kao

19.04.2019 // E Barcelona - Razzmatazz 2

20.04.2019 // E Madrid - But

21.04.2019 // E Sevilla - Custom

23.04.2019 // P Lissabon - Lisboa ao Vivo

25.04.2019 // E-Bilbao - Santana 27

26.04.2019 // F-Toulouse - Le Connexion

27.04.2019 // F-Clermont-Ferrand - La Coopérative de Mai

28.04.2019 // F-Paris - Le Trabendo

30.04.2019 // UK London - The Dome

01.05.2019 // NL-Leiden - Gebr. De Nobel

03.05.2019 // München - Backstage

04.05.2019 // Stuttgart - Im Wizemann

05.05.2019 // B-Vosselaar - Biebob

07.05.2019 // D Hanover - MusikZentrum

08.05.2019 // D Hamburg - Markthalle

09.05.2019 // DK-Kopenhagen - Pumpehuset

10.05.2019 // S-Gothenburg - Pustervik

11.05.2019 // S-Stockholm - Klubben

12.05.2019 // N-Oslo - Parkteatret



Der Vorverkauf startet am Freitag, den 26.10.2018.







Quelle: Nuclear Blast Redakteur: Tommy Schmelz Tags: battle beast arion bringer of pain life is not beautiful