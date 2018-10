BURNING WITCHES: Dritter Track-by-Track Trailer online!

Das Zweitwerk der Schweizer All-Female-Newcomer BURNING WITCHES mit dem Namen "Hexenhammer", wird am 09. November via Nuclear Blast Records veröffentlicht.



Heute präsentiert die Band nun den dritten Track-by-Track Trailer zur kommenden Scheibe. Hier erfahrt ihr mehr über die Idee hinter den Songs 'Hexenhammer', 'Posession', 'Maneater' und 'Holy Diver':







Falls ihr es verpasst habt hier noch der erste Track-by-Track Trailer in dem es um die Stücke 'The Witch Circle', 'Executed', 'Lords Of War', 'Open Your Mind' geht:







Und hier der zweite Trailer in dem ihr mehr über die Songs 'Don't Cry My Tears', 'Maiden Of Steel', 'Dungeon Of Infamy' und 'Dead Ender' erfahrt:





"Hexenhammer" - Tracklist:



01. The Witch Circle

02. Executed

03. Lords Of War

04. Open Your Mind

05. Don't Cry My Tears

06. Maiden Of Steel

07. Dungeon Of Infamy

08. Dead Ender

09. Hexenhammer

10. Possession

11. Maneater

12. Holy Diver

Bonustracks

13. Self Sacrifice

14. Don't Cry My Tears (Akustik)



Live könnt ihr BURNING WITCHES bei folgenden Terminen sehen:



Releaseshows

09.11. CH Brugg - Salzhaus

10.11. D Mannheim - MS Connexion Complex



»The Tour Of The Living Dead«

w/ GRAVE DIGGER

Präsentiert von Rock Hard (D)

11.01. D Hannover - MusikZentrum

12.01. D Andernach - JUZ Live Club

13.01. CH Pratteln - Z7

14.01. D München - Backstage

15.01. D Aschaffenburg - Colos-Saal

16.01. D Saarbrücken - Garage

17.01. D Bochum - Zeche

18.01. D Glauchau - Alte Spinnerei

19.01. D Neuruppin - Kulturhaus

20.01. NL Rotterdam - Baroeg

22.01. D Hamburg - Martkhalle

23.01. D Berlin - Lido

24.01. D Bamberg - Live-Club

25.01. D Regensburg-Obertraubling - Airport-Eventhall

26.01. D Memmingen - Kaminwerk

27.01. D Ludwigsburg - Rockfabrik

28.01. F Paris - Petit Bain

29.01. UK London - Camden Underworld

30.01. B Vosselaar - Biebob

31.01. F Lyon - CCO Villeurbanne

01.02. E Bilbao - Santana 27

02.02. E Madrid - Sala Mon Live

03.02. E Barcelona - Razzmatazz 2

Quelle: Nuclear Blast Redakteur: Tommy Schmelz Tags: burning witches hexenhammer