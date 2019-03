BATTLE BEAST mit Video zu 'The Golden Horde'

Die finnischen Heavy Metaller legen nach. Das Album "No More Hollywood Endings" ist am vergangenen Freitag erschienen, doch als kleine zusätzliche Entscheidungshilfe zum Erwerb der Platte hat die Band noch ein Lyrikvideo zu dem Lied 'The Golden Horde' online gestellt: Youtube.

Das Album kann im Nuclear Blast Shop bestellt werden. Live gibt es das Ganze natürlich auch:

02.04. D Bielefeld - Forum

03.04. D Leipzig - Hellraiser

04.04. PL Warsaw - Proxima

05.04. PL Krakow - Klub Kwadrat

07.04. PL Poznan - u Bazyla

08.04. D Berlin - Lido

10.04. D Bochum - Zeche

11.04. D Saarbrücken - Garage

12.04. D Nürnberg - Hirsch

13.04. D Mannheim - Delta Metal Meeting

14.04. A Wien - Szene

16.04. CH Pratteln - Z7

17.04. I Milan - Legend Club

18.04. F Lyon - Ninkasi Kao

19.04. E Barcelona - Razzmatazz 2

20.04. E Madrid - But

21.04. E Sevilla - Custom

23.04. P Lisbon - Lisboa ao Vivo

25.04. E Bilbao - Santana 27

26.04. F Toulouse - Le Connexion

27.04. F Clermont-Ferrand - La Coopérative de Mai

28.04. F Paris - Le Trabendo

30.04. UK London - The Dome

01.05. NL Leiden - Gebr. De Nobel

03.05. D München - Backstage

04.05. D Stuttgart - Im Wizemann

05.05. B Vosselaar - Biebob

07.05. D Hannover - MusikZentrum

08.05. D Hamburg - Markthalle

09.05. DK Copenhagen - Pumpehuset

10.05. S Gothenburg - Pustervik

11.05. S Stockholm - Klubben

12.05. N Oslo - Parkteatret