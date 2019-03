BATTLE BEAST verspricht und 'Endless Summer'

"No More Hollywood Endings" wird das neue Album von BATTLE BEAST heißen und davon gibt es jetzt 'Endless Summer' als Video: Youtube.

Das ist jetzt aber eher Kuschel Beast, oder? Ich mag ja AOR gerne und so finde ich das ganz knorke, aber so einen Kurswechsel habe ich nicht erwartet. Allerdings finde ich, dass Noora hier irgendwie angestrengt klingt.

Keyboarder Janne Björkroth kommentiert: "'Endless Summer' bringt etwas Sonnenschein ins Album. Ein heiterer Song, der einen auf einen Nostalgietrip in einen unbeschwerten Sommer vor einigen Jahren mitnimmt. Diesen Track sollte man am besten an einem sonnigen Tag beim Autofahren hören. Dreht das Radio auf, lasst die Scheiben runter und lasst euch den Wind durch die Haare wehen."

Live gibt es BATTLE BEAST zusammen mit ARION hier:

02.04. D Bielefeld - Forum

03.04. D Leipzig - Hellraiser

04.04. PL Warsaw - Proxima

05.04. PL Krakow - Klub Kwadrat

07.04. PL Poznan - u Bazyla

08.04. D Berlin - Lido

10.04. D Bochum - Zeche

11.04. D Saarbrücken - Garage

12.04. D Nürnberg - Hirsch

13.04. D Mannheim - Delta Metal Meeting

14.04. A Wien - Szene

16.04. CH Pratteln - Z7

17.04. I Milan - Legend Club

18.04. F Lyon - Ninkasi Kao

19.04. E Barcelona - Razzmatazz 2

20.04. E Madrid - But

21.04. E Sevilla - Custom

23.04. P Lisbon - Lisboa ao Vivo

25.04. E Bilbao - Santana 27

26.04. F Toulouse - Le Connexion

27.04. F Clermont-Ferrand - La Coopérative de Mai

28.04. F Paris - Le Trabendo

30.04. UK London - The Dome

01.05. NL Leiden - Gebr. De Nobel

03.05. D München - Backstage

04.05. D Stuttgart - Im Wizemann

05.05. B Vosselaar - Biebob

07.05. D Hannover - MusikZentrum

08.05. D Hamburg - Markthalle

09.05. DK Copenhagen - Pumpehuset

10.05. S Gothenburg - Pustervik

11.05. S Stockholm - Klubben

12.05. N Oslo - Parkteatret