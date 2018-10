RUNEMAGICK beim PSOA-Jubiläum

Death Doom in Schlotheim: Beim Party.San Metal Open Air – präsentiert von POWERMETAL.de – werden kommendes Jahr zum 25. Geburtstag die Schweden RUNEMAGICK auf die thüringische Bühne zurückkehren. Das Quartett um den ehemaligen SACRAMENTUM-Sänger und -Schlagzeuger Nicklas Rudolfsson bringt dabei auch sein ersten Album seit elf Jahren "Evoked From Abysmal Sleep" mit.



Das 25. Party.San Metal Open Air steigt vom 8. bis 10. August 2019 auf dem Flugplatz Obermehler in Schlotheim. Tickets gibt es bei Cudgel und weitere Informationen auf der Festival-Homepage.





