BEAST IN BLACK veröffentlicht Titeltrack 'From Hell With Love'

Zum Valentinstag warten die Power Metaller von BEAST IN BLACK mit Liebesgrüßen direkt aus der Hölle auf: 'From Hell With Love' ist der Name der Single, welche die Band im Nachgang zum Release ihres zweiten Albums "From Hell With Love" (8. Februar) veröffentlicht.

Die Band zum neuen Video: "Zum Valentinstag haben wir uns etwas ganz Besonderes für unsere Fans einfallen lassen und ein brandneues Musikvideo vorbereitet: Mit viel Liebe und den besten Grüßen aus den tiefsten Abgründen der Hölle!"





In wenigen Wochen ist BEAST IN BLACK auch live in Deutschland unterwegs. Wir präsentieren die Tour, welche die Finnen in diese Städte führen wird:

27.02. D Hamburg - Markthalle

28.02. D Bochum - Zeche *AUSVERKAUFT*

01.03. NL Amsterdam - Melkweg (OZ)

02.03. B Vosselaar - Biebob

03.03. F Paris - La Maroquinerie *AUSVERKAUFT*

04.03. D Frankfurt - Batschkapp

05.03. D Saarbrücken - Garage

06.03. CH Pratteln - Z7

07.03. D Nürnberg - Hirsch

08.03. D München - Backstage (Werk)

09.03. D Stuttgart - Im Wizemann *AUSVERKAUFT*

10.03. D Leipzig - Hellraiser

11.03. D Berlin - Columbia Theater

29.03. S Stockholm - Fryshuset Klubben

30.03. S Göteborg - Sticky Fingers