HELLSCREAM: Weltweiter Deal bei Pure Steel Records

HELLSCREAM, die Band des Gitarristen David "Conan" Garcia (CAGE , THE THREE TREMORS) und Sänger Norman Skinner (IMAGIKA , NIVIANE ,SKINNER) unterschrieben einen weltweiten Deal bei Pure Steel Records. Nach ihrem 2013 erschienenen Debütalbum "Made Immortal" erscheint nun in Kürze ihr lang erwartetes Zweitwerk "Hate Machine". Hier gibt es bereits ein passendes Album Preview. Youtube.

