KING DIAMOND: Neues Video 'Arrival (Live at Graspop)' von anstehender, neuer DVD/Blu-ray,

Am 25. Januar ist es endlich soweit und die langersehnte KING DIAMOND DVD/Blu-ray "Songs For The Dead Live" kommt in die Läden.



Als Appetithappen wurde jetzt das Video zu "Arrival (Live at Graspop)" veröffentlicht.









Quelle: Metal Blade Redakteur: Tommy Schmelz Tags: king diamond arrival live at graspop songs for the dead live