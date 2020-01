SLIME: Neue, alter Punk in 'Wem gehört die Angst'

Der Titelsong des kommenden Albums zum 40-jährigen Bandjubiläum ist jetzt als Video veröffentlicht worden: Youtube.

Das ist wieder ein ganz feiner Songs der Hamburger! Aber natürlich ist die Konserve nur die halbe Wahrheit, Punk gehört auf die Bühne! Hier wird es abgehen:

17.01. D Hannover - Faust *Ausverkauft

18.01. D Osnabrück - Bastard Club *Ausverkauft*

24.01. D München - Feierwerk

25.01. AT Wien - Szene

31.01. D Schweinfurt - Stattbahnhof

01.02. D Wiesbaden - Schlachthof

07.02. D Essen - Turock

08.02. D Köln - Gebäude 9

14.02. D Husum - Speicher *Ausverkauft*

15.02. D Husum - Speicher *Ausverkauft*

21.02. D Kiel - Pumpe

22.02. D Bremen - Schlachthof

13.03. D Berlin, SO 36 (Zusatzshow)

14.03. D Berlin, SO 36 (Sold Out)

20.03. D Hamburg, Große Freiheit 36

03.04. D Trier - Mergener Hof

04.04. D Aachen - Musikbunker

17.04. AT Bregenz - Between

18.04. CH Bern - Dachstock

Schnell Tickets besorgen, die Tour ist schon teilweise ausverkauft! Und vorher natürlich die neue Scheibe über diese Links eintüten.