BEYOND THE BLACK auf Headliner-Tour

Ein kleines Weihnachtsgeschenk für ihre Fans hat die deutsche Truppe BEYOND THE BLACK um die junge Jenny Haben noch geplant. Gegen Ende des Jahres kommt die Band noch einmal auf Headliner-Tour. Danach dürfte es aber Zeit werden, das dritte Album zu veröffentlichen, sodass diese 2017er Tour vielleicht das letzte Mal sein wird, dass man einige der Gassenhauer der ersten beiden Scheiben live zu hören bekommt, zumindest mal vorläufig. Als Gast wird KOBRA AND THE LOTUS dabei sein. Hier sind die Termine:

25.11.2017 Marktredwitz

07.12.2017 Köln

08.12.2017 Aschaffenburg

09.12.2017 Karlsruhe

11.12.2017 München

12.12.2017 Leipzig

14.12.2017 Hamburg

15.12.2017 Berlin

16.12.2017 Bochum

17.12.2017 Saarbrücken

Tickets gibt es bei Eventim.

Quelle: Beyondtheblack.de Redakteur: Frank Jaeger Tags: beyond the black kobra and the lotus