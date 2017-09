Niedliche Hasen in und aus alten Zauber-Hüten, ablenkende Showgirls oder billige Kartentricks gehören bei Illusionist Dan Sperry sicherlich nicht zum Repertoire – seine Darbietung beweist eindrucksvoll, dass Magie und Illusionen nicht zwangsweise altbacken und angestaubt sein müssen. Er ist so etwas wie der Marilyn Manson unter den Magiern: In seinen Shows erwachen Rasierklingen, Kettensägen, zerbrochenes Glas, Blut und mutierte Babys zum Leben.

"Magic No Longer Sucks" ist das Motto des selbsternannten Schock-Illusionisten. Ab Mitte April 2018 ist er für 22 Termine in Deutschland zu Gast. Der Kartenvorverkauf für seine aktuelle „The Strange Magic Tour“ ist bereits gestartet. Tickets gibt es unter www.dansperry.com und in unserem aktuellen Gewinnspiel zur Tour.

14.04. Berlin, Admiralspalast Theater

15.04. Leverkusen, Forum

16.04. Salzwedel, Kulturhaus

17.04. Dresden, Alter Schlachthof

18.04. Mörlenbach, Bürgerhaus

19.04. Osnabrück, Osnabrück-Halle Europa-Saal

20.04. Paderborn, Paderhalle

21.04. Leipzig, Haus Auensee

22.04. Kassel, KongressPalais

24.04. München, Circus Krone

25.04. Würzburg, Congress Centrum

26.04. Erfurt, Thüringen Halle

27.04. Rastatt, Badner Halle

28.04. Niedernhausen, Rhein Main Theater

29.04. Singen, Stadthalle

30.04. Fürth, Stadthalle

02.05. Ulm, Maritim Hotel Congress Centrum

03.05. Stuttgart, Theaterhaus

04.05. Bochum, RuhrCongress

05.05. Hamburg, Delphi Showpalast

06.05. Wolfsburg, CongreesPark

08.05. Hannover, Theater am Aegi