BEYOND THE BLACK mit neuem Video

Gestern habe ich berichtet, dass man die Sonderedition des aktuellen Albums nun bestellen kann, da schieben Band und Label heute einen Videoclip hinterher. Hier ist 'Through The Mirror': Youtube.

Ab 7. Mai wird die Band und Sängerin Jenifer Haben zudem in dem TV-Format "Sing meinen Song – das Tauschkonzert", eine Sendung, die ich bisher absichtlich völlig ignoriert habe, zu sehen sein. Da dürfte dann auch diese aktuelle Single von "Heart Of The Hurricane", dann in der um drei Bonustracks erweiterten Fassung erhältlich, zu hören sein.