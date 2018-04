Party.San-Billing komplett

Das Billing für das Party.San Metal Open Air – präsentiert von POWERMETAL.de – steht: GRAVEYARD, RAZORRAPE und GUTRECTOMY beehren im Sommer Schlotheim und dürften potenzielle Kandidaten für die Underground Stage im großen Zelt sein. Mit GRAVEYARD kehrt die vielleicht bekannteste Death Metal-Band Spaniens aufs PSOA zurück, um den Festivalgängern ihre aktuelle EP "Back To The Mausoleum" um die Ohren zu hauen.



Die Gruppe RAZORRAPE dürfte außerhalb ihrer schwedischen Heimat bislang nur wenigen bekannt sein, kann aber in ihrer zehnjährigen Historie auf bislang vier Alben zwischen Death Metal und Grindcore zurückblicken. Aus Baden-Württemberg kommt zudem GUTRECTOMY und wartet bei einer Mischung aus Brutal Death Metal und Gore mit Titeln wie 'Flatulence Violence' auf. Wir werden zusehen, dass ihr vor Ort am traditionellen Stand von POWERMETAL.de auch diesen Jungs die Hände schütteln könnt.



Das Party.San steigt vom 9. bis 11. August 2018 auf dem Flugplatz Obermehler im thüringischen Schlotheim. Das Ticket zum Festival gibt es bei Cudgel und weitere Infos auf der Festival-Homepage.





