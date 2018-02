BLACK LABEL SOCIETY: Video zu 'A Love Unreal', Tour mit MONOLORD

Das Lied stammt aus dem aktuellen Best Of-Album von Zakk Wyldes Truppe mit dem Titel "Grimmest Hits und kann hier angesehen werden: Youtube.

Das Video wurde von Justin Reich gedreht. Das Album "Grimmest Hits" konnte verschiedene Charts erstürmen: #21 in Deutschland, #25 in der Schweiz, #30 in Australien und #31 in Japan. In den USA kam es in den Billboard Current Charts auf Platz 4.

Bald wird die Band auch auf Tournee kommen und dabei von MONOLORD unterstützt werden. Hier sind die Termine:

Mar-3 Russia, Ekaterinburg – Tele-Club

Mar-4 Russia, Moscow – Yota Space

Mar-5 Russia, St. Petersburg - Cosmonaut

Mar-8 France, Paris - Bataclan

Mar-9 France, Toulouse - Le Bikini

Mar-10 Spain, Vitoria - JimmyJazz

Mar-11 Spain, Santiago De Compestela - Capitol

Mar-13 Spain, Madrid - Riviera

Mar-14 Spain, Barcelona - Razzmatazz

Mar-16 Italy, Milan - Alcatraz

Mar-17 Austria, Telfs - Rathaussaal

Mar-18 Czech Republic, Prague - Mala Sportovni Hala

Mar-20 Poland, Krakow - Studio

Mar-21 Poland, Warsaw - Stodola

Mar-23 Germany, München - Backstage Werk

Mar-24 Germany, Frankfurt - Batschkapp

Mar-25 Swiss, Pratteln - Konzertfabrik Z7

Mar-27 Germany, Köln - Live Music Hall

Mar-28 Germany, Berlin - Huxleys Neue Welt

Mar-29 Germany, Hamburg - Markthalle

Mar-30 Netherlands, Amsterdam - Melkweg

Mar-31 Belgium, Antwerp - TRIX

Apr-3 Luxembourg, Luxembourg City - Den Atelier

Apr-5 UK, London - Royal Albert Hall

Apr-7 Ireland, Dublin - Tivoli - SOLD OUT

Apr-8 NIRE, Belfast - Limelight - SOLD OUT

Apr-9 NIRE, Belfast - Limelight