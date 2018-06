BLACK LABEL SOCIETY: Video zu 'Trampled Down Below'

Der aktuelle Longplayer heißt "Grimmest Hits" und aus diesem stammt 'Trampled Down Below': Youtube.

Das Album ist eines der erfolgreichsten des Saitenartisten Zakk Wylde und seiner Bande und konnte in den USA bis auf Platz 4 der US Billboard Current Charts und erreichte Platz 21 in Deutschland, 25 in der Schweiz, 30 in Australien und 31 in Japan.