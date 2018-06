Schon letztes Jahr ist in Japan eine EP erschienen, auf der EPICA die Lieder des Anime-Kino-Zweiteilers "Attack On Titan", der auf dem gleichnamigen Manga basiert, im Metalgewand aufgenommen worden sind. Am 20. Juli 2028 werden Fans der Band auch in den Genuss kommen, denn Nuclear Blast Records hat die EP weltweit als Lizenz ins Programm genommen. Die CD und Vinylausgaben werden folgende Lieder enthalten:

1. Crimson Bow and Arrow 5:42

2. Wings of Freedom 5:34

3. If Inside These Walls Was a House 3:43

4. Dedicate Your Heart! 5:40

5. Crimson Bow and Arrow (Instrumental) 5:42

6. Wings of Freedom (Instrumental) 5:33

Aus dem Album "EPICA vs. Attack On Titan" können wir den Opener bereits hören. Hier ist 'Crimson Bow And Arrow': Youtube.