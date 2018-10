Bei SIRENIA geht es in die Nacht und dann auf Tour

Die neue Single der norwegischen Symphonic Metaller SIRENIA heißt 'Into The Night' und kann hier angesehen werden: Youtube.

Das Lied stammt vom nächste Woche erscheinenden Album "Arcane Astral Aeons", das bei Napalm Records bereits vorbestellt werden kann. Danach geht es mit TRIOSPHERE auf Tour, die allerdings nicht nach Deutschland, aber zumindest in die Schweiz führt:

04.11.18 UK – London / The Dome

05.11.18 FR – Paris / La Boule Noire

06.11.18 FR – Nantes / Ferailleur

08.11.18 ES – Barcelona / Razzmatazz 2

09.11.18 ES – Madrid / Mon Live

10.11.18 PT – Lisbon / RCA Club

14.11.18 CH – Musigburg / Aarburg

15.11.18 CH – St-Maurice / Le Manoir Pub

16.11.18 IT – Bologna / Alchemica Club

17.11.18 IT – Milan / Legend Club