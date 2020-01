BLACK MIRRORS wird mit Günther Kimmich intim

Wer jetzt auf Klatsch und Tratsch hofft, liegt falsch, denn 'Günter Kimmich' ist ein Song auf "Look Into The Black Mirror", dem fabelhaften Debüt der Belgier um Sängerin Marcella di Troia. Und was für eine unglaubliche Stimme diese hat, kann man auf der Akustikversion des genannten Songs überprüfen. Hier gelingt es der Band, einen staighten Rocksong mit harten Riffs zu einem nahbaren, sehr intimen Musikstück zu verwandeln ohne daraus eine Ballade zu machen. Ich bin Feuer und Flamme. Hier geht es zum Video.

Wer die Band live sehen will, hat die Chance dazu im März. Das sind die Daten in Deutschland:

18.03.2020 Stuttgart - Universum Music Hall

19.03.2020 Düsseldorf - Pitcher

20.03 Leipzig, Moritzbastei

22.03 Berlin, SO36