MANILLA ROAD - Roadkill kommt in neuem Glanze

Im Zuge der Rerelease-Reihe von ZYX Music/Golden Core ist nun das legendäre Livealbum "Roadkill" an der Reihe in neuem Glanze zu erstrahlen. Am 27.09.2019 wird unter dem Titel "Roadkill Tapes & Rarities" eine stattliche Digipak-Doppel-CD erscheinen, welche auf dem ersten Tonträger die kompletten 1987er-Liveaufnahmen enthalten wird, also sowohl die acht Stücke des Originalalbums als auch sieben weitere Stücke, die es seinerzeit nicht auf das Album geschafft haben, und zwei Bonustracks. Das Album wurde von Drummer Neudi anno 2019 frisch gemastert und die seinerzeit beigemischten, nicht originalen Publikumsgeräusche wurden entfernt.



Für Fans und Sammler besonders interessant dürfte allerdings auch die zweite CD sein, denn diese enthält allerlei unveröffentlichte Live- und Demoaufnahmen, aber auch zwei Original-Masters aus "Invasion"-Zeiten (1980) und unveröffentlichte Stücke von 1987/1988 aus der Phase mit Randy Foxe. Die Soundqualität auf diesem Tonträger soll überwiegen zwar "for fans only"-Qualität haben, aber dennoch sind wir auf diese Inhalte sehr gespannt. Beide CDs sind jedenfalls mit je ca. 79 Minuten Spielzeit bis ans Limit vollgepackt. Dazu gibt es Linernotes von Rick Fisher und Randy Foxe sowie allerlei Bilder und Infos in der bewährten Qualität dieser Neuauflagen-Serie.

