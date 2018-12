BLIND GUARDIAN: Zweiter Doku-Trailer zu

Letzten Freitag, am 30. November, haben die Progressive Power Metaller BLIND GUARDIAN die drei Re-masterten Versionen von "Imaginations From The Other Side", "Nightfall In Middle-Earth" und "A Night At The Opera" veröffentlicht. Im heute veröffentlichten zweiten Trailer zu ihrer Doku-Serie, verrät die Band viele interessante Hintergründe zum "Nightfall In Middle-Earth" Album.







Erhältlich sind die Re-Releases im Nuclear Blast Shop

