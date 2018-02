BLOOD TSUNAMI: Details zu

Die Thrashband aus dem Vereinigten Königreich um ex-EMPEROR-Schlagzeuger Faust wird am 27. April ihr neues Album per Soulless Records am Start haben. Das gute Stück wird "Grave Condition" heißen und folgende Stücke enthalten:

1. Poison Tongue

2. The Allegory Of The Cave

3. The Collapse

4. Gargoyle

5. The Acid King

6. The Cruel Leading The Fool

7. In The Dungeon Of The Rats

8. For Faen i Hælvete!

9. Steel Meets Steel

Hier ist die erste Kostprobe in Form eines Videostreams zu dem Albumopener 'Poison Tongue': Youtube.

Ursprünglich hatte die Band nur eine EP geplant gehabt, doch als sie durch ihre Archive ging, fand man so viele unveröffentlichte Stücke, dass sie die neue Scheibe erweiterten und nun doch ein vollständiges Album schufen.