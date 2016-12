WFF mit Neuzugängen

Das Line-up des „With Full Force“-Festivals füllt sich: Unter den jüngsten Neuzugängen dürften vor allem SHINING aufhorchen lassen, der Name der Skandalträchtigen Extreme-Black-Metaller ist Programm. Die Schweden dürften ein aussichtsreicher Kandidat für die legendäre Knüppelnacht auf der Zeltbühne sein.



Deutschsprachiger Metalcore stößt mit den Düsseldorfern und Kölnern CALLEJON hinzu, die auch gleich ihre Hardcore-Nachbarn TAUSEND LÖWEN UNTER FEINDEN mitbringen. Außerdem haben die Kassler RYKER´S traditionsreicher Hardcore im Gepäck, während die Berliner TOXPACK Street Punk-Core präsentieren.



Das XIV. WITH FULL FORCE Summer Open Air steigt vom 22. bis 24. Juni 2017 in Ferropolis, mehr Infos gibt es auf der Festival-Homepage.

