WGT 2021: THE DEVIL & THE UNIVERSE, STAHLMANN und weitere Bands bestätigt

Für das Wave-Gotik-Treffen 2021 sind weitere Bands bestätigt worden.



Diese sind:

TR/ST (CDN)

THE DEVIL & THE UNIVERSE (A)

SOKO FRIEDHOF (D)

COLLECTION D'ARNELL-ANDREA (F)

SUPERIKONE (D)

RITUAL HOWLS (USA)

TERRORFREQUENZ (D)

LUCY KRUGER AND THE LOST BOYS (ZA)

STAHLMANN (D)

ASTARI NITE (USA)

Das Wave-Gotik-Treffen findet vom 21. Mai bis 24. Mai 2021 in Leipzig statt.

Alle weiteren Informationen gibt es auf der Festival-Homepage.