BORKNAGAR - Hörprobe zum kommenden Album

Wie bereits angekündigt, wird über Century Media / Sony Music am 27.09.2019 das neue BORKNAGAR-Album "True North" erscheinen, zu dem es inzwischen in Form des neuen Songs 'The Fire That Burns' auch die erste Hörprobe auf YouTube gibt, die wir euch nachstehend präsentieren:







Außerdem lässt die Band wissen, dass sie den Deal mit Century Media erneut verlängert hat und zudem die folgenden Gigs spielen wird:



BORKNAGAR live:

15.08.2019 Falun (Sweden) – Sabaton Open Air

06.12.2019 Madrid (Spain) – Madrid Is The Dark



Außerdem ist die Band für die Wacken Winter Nights im Februar 2020 bestätigt.

