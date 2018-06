BRAINSTORM enthüllt Cover Artwork & Tracklisting für

Die schwäbische Power Metal-Institution BRAINSTORM verkündet voller Stolz die Veröffentlichung ihres mittlerweile zwölften Studioalbums "Midnight Ghost", welches am 28. September via AFM Recordes erscheinen wird.

Sänger Andy B. Franck dazu:

"Midnight Ghost" ist das Album, das wir schon immer für unsere Fans und uns selbst erschaffen wollten. Jedes Lied, der Sound, das Cover-Artwork usw. fühlt sich für uns perfekt an! Es besitzt eine unglaubliche Kraft, die schwer zu beschreiben ist. Für mich ist es definitiv eines unserer besten Alben und ich bin zuversichtlich, dass wir jetzt mit "Midnight Ghost" ein neues Brainstorm-Level erreichen können. Wir können es kaum erwarten, die Bühne zu betreten!"





Produziert wurde "Midnight Ghost" von Seeb Levermann (ORDEN OGAN) und das Cover-Artwork stammt von Gyula Havancsak (ANNIHILATOR, STRATOVARIUS).

Vorbestellungen (CD, CD/DVD Digibook, Vinyl, Box set) können ab sofort im AFM Records Shop getätigt werden :



"Midnight Ghost":



CD:



01. Devil's Eye

02. Revealing The Darkness

03. Ravenous Minds

04. The Pyre

05. Jeanne Boulet (1764)

06. Divine Inner Ghost

07. When Pain Becomes Real

08. The Four Blessings

09. Haunting Voices

10. The Path



Digibook bonus DVD: "Scary Creatures Over Europe 2016" at LKA Stuttgart:



01. The World To See

02. Firesoul

03. Fire Walk With Me

04. Highs Without Lows

05. We Are

06. Worlds Are Coming Through

07. Shiva's Tears

08. End In Sorrow

09. How Much Can You Take

10. Falling Spiral Down

11. All Those Words

12. Shiver