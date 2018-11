BRDIGUNG mit witzigem Video mit Einhorn

Einhörner können nämlich auch Punk sein! Seht selbst im Video zu dem Lied 'Drogen im Haus': Youtube.

Das Lied stammt aus dem Album "Livezünder", das als Doppel-CD mit Bonus-DVD am 7. Dezember erscheinen wird.

Die Band kommentiert: "Checkt jetzt unser neues, kinder- und familienfreundliches Video 'Drogen im Haus' als erste Auskopplung von Livezünder :-) 'Drogen im Haus': Ein Partysong. Ein Lied der Hoffnung, tiefgründig und gefühlvoll. Punkrock mit Herz... Oder einfach nur ziemlich behindert wie die Band selbst... Für alle, die gerne feiern und am nächsten Morgen in ihren eigenen Körperflüssigkeiten aufwachen, bevor sie mit einem Skateboard von der Wohnzimmertreppe in den Couchtisch springen :-)"

Wer das Ganze live erleben will, hat am 8. Dezember die Gelegenheit in der Matrix in Bochum. Tickets gibt es über die Bandwebseite. Hier ist noch ein Trailer zu "Livezünder": Youtube.