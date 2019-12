BROTHERS OF METAL hat ein neues Video, Tourdaten

'One' heißt das Lied, dass die schwedische Band BROTHERS OF METAL als Video veröffentlicht hat: Youtube.

Puuh. Das ist schon hart, Schlagermelodien beim Wikinger-Mummenschanz in einem unfreiwillig komischen Video. Na ja, vielleicht ist ja nur die Single ihres zweiten Longpayers "Emblas Saga", der am 10. Januar erscheinen wird, so klebrig. Ab 9. Januar werden die Burschen auch live zuammen mit ELVENKING zu sehen sein:

09.01.20 Hamburg -. Headcrash

10.01.20 Oberhausen - Kulttempel

11.01.20 Köln - Club Volta

12.01.20 Amsterdam (NL) - Melkweg

14.01.20 Paris (FR) - La Maroquinerieg

15.01.20 Frankfurt/Main - Zoom

16.01.20 Stuttgart - Im Wizemann

17.01.20 Nürnberg - Z-Bau

18.01.20 Pratteln (CH) - Z7

20.01.20 München - Backstage

21.01.20 Leipzig - Hellraiser