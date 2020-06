BRUNHILDE: Neue EP

Die Rock-Band BRUNHILDE hat eine neue EP mit dem Namen "Choir Boy" veröffentlicht. Aus dieser ist zum gleichnamigen Song ein Lyrik-Video erschienen. Die EP kann im Band-Shop erworben werden.



Die Tracklist der EP liest sich so:

1. Choir Boy

2. When You Were Born (I Was Already Dead)

3. It's All Lies

4. Golddigger 2.0 (New Version)

