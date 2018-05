BULLET: Chart-Einstieg und Tourstart

Die Schweden sind mit ihrem neuen Album "Dust To Gold" auf Platz 45 in die deutschen Charts eingestiegen. Damit feieren die Rocker BULLET die bisher höchste Chartplazierung ihrer Karriere. Wir von POWERMETAL.de gratulieren dazu ganz herzlich.



Die Tour zur neuen Scheibe startet heute in Berlin.



03.05. Berlin - Musik&Frieden

04.05. Leipzig - Hellraiser

05.05. Markneukirchen - Framus&Warwick Music Hall

06.05. Bochum - Matrix

17.05. Siegburg - Kubana

18.05. CH-Pratteln - Z7

19.05. Mannheim - MS Connexion Complex

20.05. AT-Wien - Escape

23.05. München - Backstage

24.05. Nürnberg - Der Cult

25.05. Kassel - K19

26.05. Osnabrück - Bastard Club

27.05. Hamburg - Logo

Quelle: spv Redakteur: Tommy Schmelz Tags: bullet dust to gold spv