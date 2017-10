BURDEN OF GRIEF nimmt neues Album auf

BURDEN OF GRIEF ist mit den Arbeiten zum 7. Studioalbum der Band im Kohlekeller Studio (u.a. ABORTED, POWERWOLF und CRIPPER) beschäftigt. Das Scheibchen trägt den Namen "Eye Of The Storm". Für Mix und Mastering des Werkes wurde Kristian Kohlmannslehner verpflichtet. Erscheinen wird das Album voraussichtlich im April 2018 bei Massacre Records. Eine Release-Show ist für den 05.05.2018 in Kassel, der Heimatstadt der Band, im Club "Fiasko" angekündigt.



Foto-Credit: Burden Of Grief





Quelle: Burden Of Grief via Facebook Redakteur: Martin Loga