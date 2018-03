BURNING Q FESTIVAL lädt zur 8. Auflage

Am 27. und 28. Juli 2018 findet in Freissenbüttel/Osterholz-Scharmbeck das achte BURNING Q FESTIVAL statt. Dabei werden insgesamt 19 Bands auf zwei Bühnen zu sehen sein.

Folgende Bands stehen derzeit fest:

DUST BOLT

THULCANDRA

STALLION

DAMNATION DEFACED

CLEARSKY NAILSTORM

WORDS OF FAREWELL

I'LL BE DAMNED

PRIPJAT

OVERRULED

7EPTIME

FATEFUL FINALITY

WE ARE RIOT

ALL WILL KNOW

FABULOUS DESASTER

BULLDRIVER

QUIRON

SKALDENMET