KAT feiert 40-jähriges Jubiläum

Zum 40-jährigen Jubiläum der polnischen Heavy Metal Band KAT erscheint mit "The Last Convoy" am 25. September 2020 ihr neues Album via PURE STEEL RECORDS auf CD. Der Vorverkauf beginnt am 11. September 2020. Unter den neun bunt gemischten Titeln finden sich auch drei Coversongs von DEEP PURPLE, den SCORPIONS und auch AC/DC wieder. KAT sind zeitlebens eine Institution in Sachen Heavy and Thrash Metal gewesen. Besonders das 85er Album "Metal And Hell" sorgte für großes Aufsehen.

