Back to the 80s: Die MOONLIGHT DESIRES gehen ins Kino

Sie haben's wieder getan. Die kanadische Metalband MOONLIGHT DESIRES hat wie auf ihren Album "Just The Hits: 1981 - 1985" von 2017 wieder augenzwinkernde Cover von Popliedern aus den 80ern aufgenommen. Auf der neuen EP "At The Movies", die am 17. Juli erscheine soll, hat sie sich vier Stücke vorgeknöpft, die zum Soundtrack von Jugendfilmen gehören, u.a. 'The Goonies R Good Enough' von CYNDI LAUPER…







…und 'Hungry Eyes' von ERIC CARMEN.





Quelle: https://ashermediarelations.com/ Redakteur: Stefan Kayser Tags: moonlight desires at the movies the goonies r good enough cyndi lauper hungry eyes eric carmen