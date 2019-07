Bereits im Mai veröffentlichten die tschechischen Duedelsack-Punkrocker PIPES AND PINTS ihr Album "The Second Chapter". Nun geht ein Video zum Song 'Shadow On Your Wall' an den Start, bei welchem man sich von ungewohnt balladesker und romantischer Seite zeigt.

